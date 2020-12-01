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Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов

01 Декабря 2020, 22:50,

Шахтёр

Донецкий «Шахтёр» пытался перекрыть негативный эффект разгромов от мёнхенгладбахской «Боруссии» новой победой над мадридским «Реалом». И у «горняков» это получилось.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид
(1:0) Дентиньо 57'    
(2:0) Манор Соломон 82'    
Трубин Анатолий Додо Домилсон Эдуардо Витор Бондарь Валерий Матвиенко Николай Коваленко Виктор   85' (Фернандо Педро (   85') Степаненко Тарас Тете Марлос Ромеро   73' (Майкон Барберан (   73') Тайсон Фреда   74' (Манор Соломон (   74') Мораес Жуниор   25' (Дентиньо (   25' Патрик Алан   85')
Запасные: Шевченко Алексей Судаков Георгий Сиприано Маркос Робсон Антонио Маркос Пятов Андрей Болбат Сергей
Куртуа Тибо Васкес Лукас Варан Рафаэль   14' Начо Игнасио Менди Ферлан Модрич Лука Кроос Тони Эдегор Мартин   77' (Винисиус Жуниор (   77') Родриго   77' (Диас Мариано (   77') Бензема Карим   77' (Иско Аларкон (   77') Асенсио Марко
Запасные: Альтубе Диего Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Аррибас Серхио Чуст Виктор Каземиро Карлос
01 декабря. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

В первом туре специфического нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов неосновной состав донецкого «Шахтёра» произвёл сенсацию, наказав на выезде мадридский «Реал». «Горняки» тогда выиграли 3:2, хотя вели вообще с крупным счётом. Но затем «оранжево-чёрные» доигрались до двух сокрушительных поражений от мёнхенгладбахской «Боруссии» с общим счётом 0:10. «Реал» же, наоборот, поправил свою турнирную ситуацию парой побед над «Интером». На отчётный матч в Киев «сливочные» ехали как вторая на тот момент команда группы к третьей.

В состав мадридцев вернулся Бензема, а Серхио Рамоса снова не оказалось даже в заявке. На первых минутах «Реал» был чуть лучше, и гости создали быстрый момент благодаря подключению левым инсайдом Бензема – Асенсио замкнул его прострел в ближнюю штангу. Недолго времени спустя пробивал уже сам Бензема, но лишь в рамках полумомента, и Трубину не составило труда отразить его прямолинейный выстрел.

После десятой минуты у хозяев получил травму Жуниор Мораес из-за фола Варана. Бразильско-украинский форвард не смог продолжить встречу, а у «шахтёров» и так ничего не ладилось в атаке. «Реал» же не включал полную мощность и спокойно действовал в позиционных атаках. Момент визитёров возник под отметку получаса игры, и снова наконечником выступил Асенсио. С левой стороны он пальнул в район ближней девятки, но Трубин вовремя проявил реакцию и перевёл мяч на угловой.

После перерыва у «Шахтёра» прибавилось атакующего настроя, и команды обменялись моментами – Начо головой ударил выше створа, а Тайсон не переиграл Куртуа. Зато на 56-й минуте «горняки» прекрасно монетизировали оплошность обороны «Реала». Коваленко в замедлившейся контратаке низом направил мяч по направлению к чужой штрафной, и гости сами придумали себе пропущенный гол. Менди сделал скидку назад, а Варан то ли так и хотел невнятно сыграть по касательной, то ли отстранился от мяча как от чего-то гадкого, но в любом случае он великодушно позволил Дентиньо без сопротивления загнать снаряд в сетку (1:0).

«Реал», конечно, не сдался и приложил усилия для отыгрыша, но это был не день «галактикос». Зинедин Зидан в белой шапке нервничал и откидывался назад в технической зоне, наблюдая за тем, как его подопечные мучаются в атаке. Гости не использовали небольшое количество полумоментов и остались, что называется, с носом. На 82-й минуте вопросы о победителе были практически сняты – ещё один контрвыпад хозяев стал результативным. Соломон сместился с левой стороны к центру и примерно с линии штрафной пальнул в ближний нижний угол (2:0). Повторить сумасшедшую концовку из матча второго тура с мёнхенгладбахской «Боруссией» у столичной испанской команды не получилось.

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Помимо травмы Мораеса из первого тайма, «горнякам» впечатление от победы несколько испортила мышечная травма Дентиньо, которого Луиш Каштру вынужден был тоже заменить. Но давайте о хорошем для донецкой команды. Она дважды обыграла «Реал» в группе Лиги чемпионов, как это сделал московский ЦСКА два года назад. «Шахтёр» перед заключительным туром вырвался на второе место, догнав по очкам как раз «Реал» и сместив его на строчку ниже за счёт личных встреч. «Сливочные» терпят очередное поражение после невнятного фиаско в Примере дома с «Алавесом». Мадридский суперклуб оказался на грани вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа – когда такое было…

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Реал Мадрид, Шахтёр Донецк, Лига Чемпионов
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Комментарии (21)
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0
Leonardis
01 Декабря 2020, 23:21

автор много курит...

0
ARTUR
01 Декабря 2020, 23:16

как то я писал и высказывал свою мысль по этим играм , они просто блокировались ))

1
CELTIC FROST
01 Декабря 2020, 23:05

Вот это я понимаю - позорище. И это "королевский" клуб. А вы говорите, Локомотив) Шахтеру респект, возможно, что в отличие от того же ЦСКА в евровесну команда пройдет. Стоит только непонятному в еврокубках Интеру не выиграть у Боруссии. А вообще ситуация в группе складывается крайне любопытная.

0
ARTUR
01 Декабря 2020, 23:17

ты верил что Реал выйдет **???

0
Jzblack
01 Декабря 2020, 23:14

Уже прошла. Интер лишился всех шансов даже на ЛЕ

0
kalibr
01 Декабря 2020, 23:18

Интер может набрать 8, а у Шахтера 7.

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0
redwhite1959
01 Декабря 2020, 23:02

Половина нынешнего состава испанцев не соответствуют уровню "Реала"! Без Рамоса Варан - АБСОЛЮТНО средний игрок! Не говоря уже о Васкесе, Менди, Начо, Асенсио и Родриго. Не вспоминаю Винисиуса всуе(( Тем более непонятно почему Иско полирует лавку, а "неумейки" выходят в основе. Понятно, что если бы на месте Асенсио в первом тайме и Начо во втором были бы Бензема и Рамос, то счёт был бы 2-0 в пользу гостей. А так 2-0 в пользу хозяев... Зидан - великий игрок, но как тренер вызывает много вопросов...

2
KPOT
01 Декабря 2020, 23:06

Не стоит преуменьшать победу Шахтёра, победа есть победа! А над Реалом или барсой и др. в любой игре( в последние 20 лет) это много стоит.

1
Jzblack
01 Декабря 2020, 23:02

Что после первой победы Шахтёра над Реалом в заголовке было про ЦСКА, что сейчас. ЦСКА обыгрывал Реал и дома, и в гостях? Да и когда это было? Почти 3 года назад? Еще бы вспомнили Динамо Киев, выносивший Барсу в 1997. Стыдно. Хоть как-то поднять самомнение (своё и окружающих) за текущие поражения прошлыми играми? Ну так поднимайте не за чужой-же счет. Реально стыд и позор.

2
779
01 Декабря 2020, 22:59

Как из года в год этой команде удаётся делать такого уровня результаты?

2
KPOT
01 Декабря 2020, 23:02

У команды "часиный владелец" и грамотное руководство.

2
779
01 Декабря 2020, 23:06

Вот и хочу узнать в чём секрет такого руководства.)))
Чемпионат объективно слаб какой уже сезон, игр в сезон, где нужен уровень - на пальцах одной руки можно пересчитать. А игра хороша! Фокусы просто.

0
KPOT
01 Декабря 2020, 23:19

Может хорошие зарплаты и премии(при чем очень хорошие премии, лично знаю, общался с игроками и работниками клуба, о премиях в 2005-2012 годах).
А у нас тут все только себе в карман.
Я был тут на тренеровку команды"С" и игрок "Z" говорит тренеру по физе:"Петрович, может ну его эти силовые, мы устали". "Петрович" в ответ: "ну как хотите ребята."
В Шахтер такого нет 100%

1
KPOT
01 Декабря 2020, 22:57

О да! 2 раза победить Реал, даже 0-10 от БМ забывается!))))

1
Bartimeus
01 Декабря 2020, 23:06

Вот это странно оч) как можно было немцам дважды так жестко продуть, но дважды обыграть Реал?

0
KPOT
01 Декабря 2020, 23:11

Сам сижу и думаю, как можно было немцам так вдуть

2
Артур Измаилов
01 Декабря 2020, 22:57

одмЫн а причем тут ЦСКА ?

0
Артур Измаилов
01 Декабря 2020, 22:55

Хоть бы вирус поймал этот Варан и отправился надолго в лазарет, надоел уже тв арь!!! В каждом туре то привоз, то автогол. Из всего этого зидановского посредственного стада лиш Модрич выделялся своим уровнем. Позорники!!!

4
Стэтхэм на минималках
01 Декабря 2020, 22:55

уберите с заголовка ЦСКА, это позор просто

1
KPOT
01 Декабря 2020, 22:59

Ещё и "возомнил себя ЦСКА!". Полный бред

3
Jzblack
01 Декабря 2020, 22:54

А причем здесь цска? Автор, умойся пж

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