Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтёр» пытался перекрыть негативный эффект разгромов от мёнхенгладбахской «Боруссии» новой победой над мадридским «Реалом». И у «горняков» это получилось.

В первом туре специфического нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов неосновной состав донецкого «Шахтёра» произвёл сенсацию, наказав на выезде мадридский «Реал». «Горняки» тогда выиграли 3:2, хотя вели вообще с крупным счётом. Но затем «оранжево-чёрные» доигрались до двух сокрушительных поражений от мёнхенгладбахской «Боруссии» с общим счётом 0:10. «Реал» же, наоборот, поправил свою турнирную ситуацию парой побед над «Интером». На отчётный матч в Киев «сливочные» ехали как вторая на тот момент команда группы к третьей.

В состав мадридцев вернулся Бензема, а Серхио Рамоса снова не оказалось даже в заявке. На первых минутах «Реал» был чуть лучше, и гости создали быстрый момент благодаря подключению левым инсайдом Бензема – Асенсио замкнул его прострел в ближнюю штангу. Недолго времени спустя пробивал уже сам Бензема, но лишь в рамках полумомента, и Трубину не составило труда отразить его прямолинейный выстрел.

После десятой минуты у хозяев получил травму Жуниор Мораес из-за фола Варана. Бразильско-украинский форвард не смог продолжить встречу, а у «шахтёров» и так ничего не ладилось в атаке. «Реал» же не включал полную мощность и спокойно действовал в позиционных атаках. Момент визитёров возник под отметку получаса игры, и снова наконечником выступил Асенсио. С левой стороны он пальнул в район ближней девятки, но Трубин вовремя проявил реакцию и перевёл мяч на угловой.

После перерыва у «Шахтёра» прибавилось атакующего настроя, и команды обменялись моментами – Начо головой ударил выше створа, а Тайсон не переиграл Куртуа. Зато на 56-й минуте «горняки» прекрасно монетизировали оплошность обороны «Реала». Коваленко в замедлившейся контратаке низом направил мяч по направлению к чужой штрафной, и гости сами придумали себе пропущенный гол. Менди сделал скидку назад, а Варан то ли так и хотел невнятно сыграть по касательной, то ли отстранился от мяча как от чего-то гадкого, но в любом случае он великодушно позволил Дентиньо без сопротивления загнать снаряд в сетку (1:0).

«Реал», конечно, не сдался и приложил усилия для отыгрыша, но это был не день «галактикос». Зинедин Зидан в белой шапке нервничал и откидывался назад в технической зоне, наблюдая за тем, как его подопечные мучаются в атаке. Гости не использовали небольшое количество полумоментов и остались, что называется, с носом. На 82-й минуте вопросы о победителе были практически сняты – ещё один контрвыпад хозяев стал результативным. Соломон сместился с левой стороны к центру и примерно с линии штрафной пальнул в ближний нижний угол (2:0). Повторить сумасшедшую концовку из матча второго тура с мёнхенгладбахской «Боруссией» у столичной испанской команды не получилось.

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Помимо травмы Мораеса из первого тайма, «горнякам» впечатление от победы несколько испортила мышечная травма Дентиньо, которого Луиш Каштру вынужден был тоже заменить. Но давайте о хорошем для донецкой команды. Она дважды обыграла «Реал» в группе Лиги чемпионов, как это сделал московский ЦСКА два года назад. «Шахтёр» перед заключительным туром вырвался на второе место, догнав по очкам как раз «Реал» и сместив его на строчку ниже за счёт личных встреч. «Сливочные» терпят очередное поражение после невнятного фиаско в Примере дома с «Алавесом». Мадридский суперклуб оказался на грани вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа – когда такое было…

Кирилл Иванцов