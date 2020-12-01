Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов

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01 Декабря 2020, 22:50,
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Донецкий «Шахтёр» пытался перекрыть негативный эффект разгромов от мёнхенгладбахской «Боруссии» новой победой над мадридским «Реалом». И у «горняков» это получилось.
|(1:0) Дентиньо 57'
|(2:0) Манор Соломон 82'
В первом туре специфического нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов неосновной состав донецкого «Шахтёра» произвёл сенсацию, наказав на выезде мадридский «Реал». «Горняки» тогда выиграли 3:2, хотя вели вообще с крупным счётом. Но затем «оранжево-чёрные» доигрались до двух сокрушительных поражений от мёнхенгладбахской «Боруссии» с общим счётом 0:10. «Реал» же, наоборот, поправил свою турнирную ситуацию парой побед над «Интером». На отчётный матч в Киев «сливочные» ехали как вторая на тот момент команда группы к третьей.
В состав мадридцев вернулся Бензема, а Серхио Рамоса снова не оказалось даже в заявке. На первых минутах «Реал» был чуть лучше, и гости создали быстрый момент благодаря подключению левым инсайдом Бензема – Асенсио замкнул его прострел в ближнюю штангу. Недолго времени спустя пробивал уже сам Бензема, но лишь в рамках полумомента, и Трубину не составило труда отразить его прямолинейный выстрел.
После десятой минуты у хозяев получил травму Жуниор Мораес из-за фола Варана. Бразильско-украинский форвард не смог продолжить встречу, а у «шахтёров» и так ничего не ладилось в атаке. «Реал» же не включал полную мощность и спокойно действовал в позиционных атаках. Момент визитёров возник под отметку получаса игры, и снова наконечником выступил Асенсио. С левой стороны он пальнул в район ближней девятки, но Трубин вовремя проявил реакцию и перевёл мяч на угловой.
После перерыва у «Шахтёра» прибавилось атакующего настроя, и команды обменялись моментами – Начо головой ударил выше створа, а Тайсон не переиграл Куртуа. Зато на 56-й минуте «горняки» прекрасно монетизировали оплошность обороны «Реала». Коваленко в замедлившейся контратаке низом направил мяч по направлению к чужой штрафной, и гости сами придумали себе пропущенный гол. Менди сделал скидку назад, а Варан то ли так и хотел невнятно сыграть по касательной, то ли отстранился от мяча как от чего-то гадкого, но в любом случае он великодушно позволил Дентиньо без сопротивления загнать снаряд в сетку (1:0).
«Реал», конечно, не сдался и приложил усилия для отыгрыша, но это был не день «галактикос». Зинедин Зидан в белой шапке нервничал и откидывался назад в технической зоне, наблюдая за тем, как его подопечные мучаются в атаке. Гости не использовали небольшое количество полумоментов и остались, что называется, с носом. На 82-й минуте вопросы о победителе были практически сняты – ещё один контрвыпад хозяев стал результативным. Соломон сместился с левой стороны к центру и примерно с линии штрафной пальнул в ближний нижний угол (2:0). Повторить сумасшедшую концовку из матча второго тура с мёнхенгладбахской «Боруссией» у столичной испанской команды не получилось.
Помимо травмы Мораеса из первого тайма, «горнякам» впечатление от победы несколько испортила мышечная травма Дентиньо, которого Луиш Каштру вынужден был тоже заменить. Но давайте о хорошем для донецкой команды. Она дважды обыграла «Реал» в группе Лиги чемпионов, как это сделал московский ЦСКА два года назад. «Шахтёр» перед заключительным туром вырвался на второе место, догнав по очкам как раз «Реал» и сместив его на строчку ниже за счёт личных встреч. «Сливочные» терпят очередное поражение после невнятного фиаско в Примере дома с «Алавесом». Мадридский суперклуб оказался на грани вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа – когда такое было…
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Реал Мадрид, Шахтёр Донецк, Лига Чемпионов
автор много курит...
как то я писал и высказывал свою мысль по этим играм , они просто блокировались ))
Вот это я понимаю - позорище. И это "королевский" клуб. А вы говорите, Локомотив) Шахтеру респект, возможно, что в отличие от того же ЦСКА в евровесну команда пройдет. Стоит только непонятному в еврокубках Интеру не выиграть у Боруссии. А вообще ситуация в группе складывается крайне любопытная.
ты верил что Реал выйдет **???
Уже прошла. Интер лишился всех шансов даже на ЛЕ
Интер может набрать 8, а у Шахтера 7.
Половина нынешнего состава испанцев не соответствуют уровню "Реала"! Без Рамоса Варан - АБСОЛЮТНО средний игрок! Не говоря уже о Васкесе, Менди, Начо, Асенсио и Родриго. Не вспоминаю Винисиуса всуе(( Тем более непонятно почему Иско полирует лавку, а "неумейки" выходят в основе. Понятно, что если бы на месте Асенсио в первом тайме и Начо во втором были бы Бензема и Рамос, то счёт был бы 2-0 в пользу гостей. А так 2-0 в пользу хозяев... Зидан - великий игрок, но как тренер вызывает много вопросов...
Не стоит преуменьшать победу Шахтёра, победа есть победа! А над Реалом или барсой и др. в любой игре( в последние 20 лет) это много стоит.
Что после первой победы Шахтёра над Реалом в заголовке было про ЦСКА, что сейчас. ЦСКА обыгрывал Реал и дома, и в гостях? Да и когда это было? Почти 3 года назад? Еще бы вспомнили Динамо Киев, выносивший Барсу в 1997. Стыдно. Хоть как-то поднять самомнение (своё и окружающих) за текущие поражения прошлыми играми? Ну так поднимайте не за чужой-же счет. Реально стыд и позор.
Как из года в год этой команде удаётся делать такого уровня результаты?
У команды "часиный владелец" и грамотное руководство.
Вот и хочу узнать в чём секрет такого руководства.)))
Чемпионат объективно слаб какой уже сезон, игр в сезон, где нужен уровень - на пальцах одной руки можно пересчитать. А игра хороша! Фокусы просто.
Может хорошие зарплаты и премии(при чем очень хорошие премии, лично знаю, общался с игроками и работниками клуба, о премиях в 2005-2012 годах).
А у нас тут все только себе в карман.
Я был тут на тренеровку команды"С" и игрок "Z" говорит тренеру по физе:"Петрович, может ну его эти силовые, мы устали". "Петрович" в ответ: "ну как хотите ребята."
В Шахтер такого нет 100%
О да! 2 раза победить Реал, даже 0-10 от БМ забывается!))))
Вот это странно оч) как можно было немцам дважды так жестко продуть, но дважды обыграть Реал?
Сам сижу и думаю, как можно было немцам так вдуть
одмЫн а причем тут ЦСКА ?
Хоть бы вирус поймал этот Варан и отправился надолго в лазарет, надоел уже тв арь!!! В каждом туре то привоз, то автогол. Из всего этого зидановского посредственного стада лиш Модрич выделялся своим уровнем. Позорники!!!
уберите с заголовка ЦСКА, это позор просто
Ещё и "возомнил себя ЦСКА!". Полный бред
А причем здесь цска? Автор, умойся пж