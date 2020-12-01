Алиссон не сыграет против «Аякса» и в следующем матче «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на ключевой матч Лиги чемпионов против «Аякса». Позиция голкипера была отдана Каомхину Келлехеру, в резерве вратари Витезслав Ярош и Сан-Мигель Адриан.

Как сообщил перед игрой главный тренер «красных» Юрген Клопп, основной страж ворот Алиссон Бекер пропускает матч из-за повреждения бедра. Более того, немецкий специалист не ждет его и в воскресном противостоянии «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» на «Энфилде» в рамках Премьер-лиги Англии.

28-летний Алиссон пропустил 11 голов в 12 проведенных официальных матчах. Бразилец четырежды сохранял свои ворота в неприкосновенности.