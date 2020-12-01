«Локомотиа»: Крыховяк и Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус

Полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов не смогут сыграть против «Ред Булл Зальцбурга» в пятом туре Лиги чемпионов. По данным клубной пресс-службы, игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован также у Антона Миранчука, но он в числе запасных футболистов.

30-летний поляк провел 18 официальных матчей в текущем сезоне, в которых забил два мяча. 22-летний Куликов сыграл на одну встречу меньше и не отметился результативными действиями на поле.

«Железнодорожники» сыграют с австрийцами сегодня, начало противостояния в 20:55 мск.