«Локомотиа»: Крыховяк и Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус

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01 Декабря 2020, 20:50,
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Полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов не смогут сыграть против «Ред Булл Зальцбурга» в пятом туре Лиги чемпионов. По данным клубной пресс-службы, игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован также у Антона Миранчука, но он в числе запасных футболистов.
30-летний поляк провел 18 официальных матчей в текущем сезоне, в которых забил два мяча. 22-летний Куликов сыграл на одну встречу меньше и не отметился результативными действиями на поле.
«Железнодорожники» сыграют с австрийцами сегодня, начало противостояния в 20:55 мск.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов