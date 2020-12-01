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Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом», Райкович выйдет в стартовом составе

01 Декабря 2020, 19:45,

Global Look Press

Сегодня, 1 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своем поле принимает «Ред Булл Зальцбург».

Стал известен стартовый состав московской команды.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лысцов, Магкеев, Рыбус, Лисакович, Эдер, Зе Луиш.

Запасные: Коченков, Савин, Сильянов, Петухов, Мухин, Титков, Иосифов, Игнатьев, Рыбчинский, Камано, Миранчук, Жемалетдинов.

Отметим, что в заявке присутствует полузащитник Антон Миранчук, вчера в СМИ начали появляться слухи о том, что россиянин заболел коронавирусом.

Начало матча запланировано на 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва
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Комментарии (1)
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0
Vladik1993-25
01 Декабря 2020, 20:38

схема 6-1-3????

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