Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом», Райкович выйдет в стартовом составе

Сегодня, 1 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своем поле принимает «Ред Булл Зальцбург».

Стал известен стартовый состав московской команды.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лысцов, Магкеев, Рыбус, Лисакович, Эдер, Зе Луиш.

Запасные: Коченков, Савин, Сильянов, Петухов, Мухин, Титков, Иосифов, Игнатьев, Рыбчинский, Камано, Миранчук, Жемалетдинов.

Отметим, что в заявке присутствует полузащитник Антон Миранчук, вчера в СМИ начали появляться слухи о том, что россиянин заболел коронавирусом.

Начало матча запланировано на 20:55 по московскому времени.