Сульшер: «Де Хеа и Марсьяль смогут сыграть с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о ситуации с восстановившимися от травм футболистами перед матчем против «ПСЖ».

«Понимаете, очень тяжело оставить футболиста вне заявки, когда вам предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Любой игрок хочет находиться в хорошей форме и появиться на поле, сегодня у нас тренировались все футболисты. Мы выглядим здорово.

Де Хеа сегодня хорошо тренировался, он сможет сыграть с «ПСЖ».

Марсьяль? Антони провёл всё тренировку в общей группе, так что он тоже сможет сыграть завтра», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».