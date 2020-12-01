Сульшер: «Де Хеа и Марсьяль смогут сыграть с «ПСЖ»

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01 Декабря 2020, 18:16,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о ситуации с восстановившимися от травм футболистами перед матчем против «ПСЖ».
«Понимаете, очень тяжело оставить футболиста вне заявки, когда вам предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Любой игрок хочет находиться в хорошей форме и появиться на поле, сегодня у нас тренировались все футболисты. Мы выглядим здорово.
Де Хеа сегодня хорошо тренировался, он сможет сыграть с «ПСЖ».
Марсьяль? Антони провёл всё тренировку в общей группе, так что он тоже сможет сыграть завтра», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Уле Гуннар Сульшер, Антони Марсьяль
Ладно еще Давидка...но опять это французское полено...рукалицо...матч, который необходимо выигрывать, а выиграть его можно только постоянным давлением...а этот товарищ...и еще некоторые, которые зачем то опять будут на поле, совсем не из этой оперы...Господи, услышь меня