Куман: «Мы хотим побеждать в каждой игре»

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01 Декабря 2020, 17:14,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Ференцвароша» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Это будет сложная игра, у них есть качественные футболисты, которые способны держать высокий темп. Наша защита должна быть сконцентрирована. Нам нужно будет ответственно отнестись к их атакам и пользоваться пространством в обороне, которое мы попытаемся создать. Они здорово играли в защите в матче против «Ювентуса», упустив ничью лишь в самой концовке встречи.
Самое главное – выход в плей-офф, мы добились этого в Киеве, но менталитет «Барселоны» подразумевает победы в каждой игре. Мы хотим финишировать первыми в турнирной таблице», - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Рональд Куман