Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман: «Мы хотим побеждать в каждой игре»

01 Декабря 2020, 17:14,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Ференцвароша» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Это будет сложная игра, у них есть качественные футболисты, которые способны держать высокий темп. Наша защита должна быть сконцентрирована. Нам нужно будет ответственно отнестись к их атакам и пользоваться пространством в обороне, которое мы попытаемся создать. Они здорово играли в защите в матче против «Ювентуса», упустив ничью лишь в самой концовке встречи.

Самое главное – выход в плей-офф, мы добились этого в Киеве, но менталитет «Барселоны» подразумевает победы в каждой игре. Мы хотим финишировать первыми в турнирной таблице», - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола