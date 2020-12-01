Куман: «Мы хотим побеждать в каждой игре»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Ференцвароша» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Это будет сложная игра, у них есть качественные футболисты, которые способны держать высокий темп. Наша защита должна быть сконцентрирована. Нам нужно будет ответственно отнестись к их атакам и пользоваться пространством в обороне, которое мы попытаемся создать. Они здорово играли в защите в матче против «Ювентуса», упустив ничью лишь в самой концовке встречи.

Самое главное – выход в плей-офф, мы добились этого в Киеве, но менталитет «Барселоны» подразумевает победы в каждой игре. Мы хотим финишировать первыми в турнирной таблице», - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.