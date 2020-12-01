Наставник «Ренна»: «Краснодар» завтра будет атаковать больше, чем в первом матче»

Наставник «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от матча против «Краснодара» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сыграем против сильной команды с большим опытом. В их состав вернутся несколько игроков, которые способны усилить атаку. Мы понимаем, что нам придётся показать отличную игру, чтобы победить сегодня.

Завтрашний матч будет полностью отличаться от первой встречи. Они приехали во Францию с оборонительной моделью и смогли увезти ничью. Сейчас же они будут больше комбинировать в финальной трети поля. Я не думаю, что мы можем делать какие-либо выводы по первой игре», - цитирует Стефана пресс-служба УЕФА.