Луческу: «Дайте Пирло время»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу пообщался с журналистами перед матчем против «Ювентуса» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«В первом матче «Ювентус» произвёл на меня хорошее впечатление. Матч был напряжённым, но в один момент индивидуальное мастерство туринцев сыграло решающую роль, поэтому они победили.

У них есть два состава, поэтому я сказал своей команде, что даже в том случае, если «Ювентус» уже решит все вопросы к матчу с нами, то матч будет сложным.

Пирло? Дайте ему время. В Италии слишком много говорят об этом, а тренер всегда становится козлом опущения. Я убеждён, что талант и его видение игры помогут ему стать большим специалистом», - цитирует Луческу Tuttomercatoweb.