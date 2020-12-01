Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Луческу: «Дайте Пирло время»

01 Декабря 2020, 15:35,

Global Look Press

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу пообщался с журналистами перед матчем против «Ювентуса» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«В первом матче «Ювентус» произвёл на меня хорошее впечатление. Матч был напряжённым, но в один момент индивидуальное мастерство туринцев сыграло решающую роль, поэтому они победили.

У них есть два состава, поэтому я сказал своей команде, что даже в том случае, если «Ювентус» уже решит все вопросы к матчу с нами, то матч будет сложным.

Пирло? Дайте ему время. В Италии слишком много говорят об этом, а тренер всегда становится козлом опущения. Я убеждён, что талант и его видение игры помогут ему стать большим специалистом», - цитирует Луческу Tuttomercatoweb.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шахтёр Донецк, Мирча Луческу, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола