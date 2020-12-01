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«Матч ТВ» могут лишить прав на показ Лиги чемпионов

01 Декабря 2020, 15:13,


«Матч ТВ» могут лишить прав на показ Лиги чемпионов.

Британская газета The Times обратила внимание на передачу «Международная пилорама», которая выходит на телеканале НТВ. Британцев удивили расистские шутки в адрес экс-президента США Барака Обамы, которые прозвучали в выпуске от 28 ноября.

Важно отметить, что НТВ принадлежит холдингу «Газпром-Медиа», который является спонсором футбольной Лиги чемпионов. В последние годы УЕФА и многие европейские страны активно борются с расизмом.

The Times сконцентрировали особое внимание на связи «Газпрома» и УЕФА, таким образом, существует вероятность, что под «горячую руку» британцев попадёт и «Матч ТВ», который принадлежит «Газпрому». Существует вероятность, что на главный спортивный канал страны будут наложены санкции, связанные с показом Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Матч ТВ
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Комментарии (2)
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0
zurukuk
01 Декабря 2020, 17:41

ну и хэ с ним...падууумаешь!.. месси...тьфу,мессинг,который вольф,сказал,шо мы усеравно усех победим! )))

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ARTUR
01 Декабря 2020, 15:19

будете пред трансляцией вставать на колено и целовать портрет Мандалайца

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