«Матч ТВ» могут лишить прав на показ Лиги чемпионов.

Британская газета The Times обратила внимание на передачу «Международная пилорама», которая выходит на телеканале НТВ. Британцев удивили расистские шутки в адрес экс-президента США Барака Обамы, которые прозвучали в выпуске от 28 ноября.

Важно отметить, что НТВ принадлежит холдингу «Газпром-Медиа», который является спонсором футбольной Лиги чемпионов. В последние годы УЕФА и многие европейские страны активно борются с расизмом.

The Times сконцентрировали особое внимание на связи «Газпрома» и УЕФА, таким образом, существует вероятность, что под «горячую руку» британцев попадёт и «Матч ТВ», который принадлежит «Газпрому». Существует вероятность, что на главный спортивный канал страны будут наложены санкции, связанные с показом Лиги чемпионов.