Кабелла рассказал, какая атмосфера царит в раздевалке «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла пообщался с журналистами перед матчем против «Ренна» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Какая атмосфера царит в раздевалке? Мы настроены достаточно решительно, мы хотим побыстрее одержать победу, спасти первую часть сезона - это необходимо не только клубу, но и болельщикам, и нам самим. Мы настроимся очень серьезно, в команде нет упаднических настроений. Мы хотим одержать победу и показать, на что способны», - сказал Кабелла на предматчевой пресс-конференции.

Перед пятым туром «Краснодар» с одним очком находится на третьем месте в группе, опережая идущий следом «Ренн» лишь на один зачетный балл.