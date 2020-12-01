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Кабелла рассказал, какая атмосфера царит в раздевалке «Краснодара»

01 Декабря 2020, 14:33,

Global Look Press

Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла пообщался с журналистами перед матчем против «Ренна» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Какая атмосфера царит в раздевалке? Мы настроены достаточно решительно, мы хотим побыстрее одержать победу, спасти первую часть сезона - это необходимо не только клубу, но и болельщикам, и нам самим. Мы настроимся очень серьезно, в команде нет упаднических настроений. Мы хотим одержать победу и показать, на что способны», - сказал Кабелла на предматчевой пресс-конференции.

Перед пятым туром «Краснодар» с одним очком находится на третьем месте в группе, опережая идущий следом «Ренн» лишь на один зачетный балл.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Реми Кабелла
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