Кабелла: «Мы должны воспользоваться спадом «Ренна»

Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла пообщался с журналистами перед матчем против «Ренна» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я плотно слежу за французским чемпионатом – это в принципе неудивительно. Что касается «Ренна», то они хорошо себя показали в прошлом сезоне, неплохо начали нынешний, но сейчас находятся на спаде. Мы должны воспользоваться этим завтра. Нельзя забывать, что «Ренн» является очень сильной командой, но их спад может пойти нам на пользу. Если сыграем в свою игру, то сможем воспользоваться слабыми сторонами соперника», - сказал Кабелла на предматчевой пресс-конференции.