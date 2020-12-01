Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мусаев: «Мы забыли всё то, что было в прошлых матчах»

01 Декабря 2020, 14:21,

Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пообщался с журналистами на пресс-конференции перед матчем с «Ренном».

«Это ключевой для нас матч, с точки зрения того, кто выйдет в евровесну. Все наши силы будут направлены на эту игру. У нас нет времени жить вчерашним днём, мы забыли всё то, что было в прошлых матчах, если ты в спорте, то нужно быть готовым столкнуться со сложными моментами. Все наши мысли сконцентрированы только на «Ренне».

Кто завтра не сыграет? Я бы не хотел говорить о наших потерях, вы увидите всё завтра», - сказал Мусаев.

Матч между «Краснодаром» и «Ренном» состоится завтра, 2 ноября, в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола