Мусаев: «Мы забыли всё то, что было в прошлых матчах»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пообщался с журналистами на пресс-конференции перед матчем с «Ренном».

«Это ключевой для нас матч, с точки зрения того, кто выйдет в евровесну. Все наши силы будут направлены на эту игру. У нас нет времени жить вчерашним днём, мы забыли всё то, что было в прошлых матчах, если ты в спорте, то нужно быть готовым столкнуться со сложными моментами. Все наши мысли сконцентрированы только на «Ренне».

Кто завтра не сыграет? Я бы не хотел говорить о наших потерях, вы увидите всё завтра», - сказал Мусаев.

Матч между «Краснодаром» и «Ренном» состоится завтра, 2 ноября, в 20:55 по московскому времени.