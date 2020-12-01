Розе: «Лукаку – фантастический атлет»

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе пообщался с прессой перед матчем против «Интера» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сосредоточены только на своей игре. У нас есть свои принципы, которые мы хотим продемонстрировать, чтобы добиться хорошего результата и делать это регулярно.

Я бы отметил в составе «Интера» Лукаку, он имеет большое влияние на их игру. Когда он в ударе, то любому сопернику бывает тяжело. Ромелу – фантастический атлет», - цитирует Розе Bild.

В случае победы «Боруссия» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, миланскому же клубу в свою очередь тоже необходимо побеждать, чтобы сохранить теоретические шансы на выход из группы.