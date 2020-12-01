Гасперини: «Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы для «Аталанты» большим достижением»

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01 Декабря 2020, 09:57,
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Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от поединка пятого тура Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда».
«Наша команда полностью сосредоточена на предстоящем матче с «Митьюлландом». Это не решающий поединок, однако нам нельзя расслабляться.
Мы подошли к этой встрече в хорошем состоянии. Игроки делают все, чтобы прогрессировать и продолжать выступать в еврокубках. Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы для «Аталанты» большим достижением», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
Матч состоится в Бергамо первого декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Митьюлланд, Джанпьеро Гасперини