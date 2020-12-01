Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гасперини: «Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы для «Аталанты» большим достижением»

01 Декабря 2020, 09:57,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от поединка пятого тура Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда».

«Наша команда полностью сосредоточена на предстоящем матче с «Митьюлландом». Это не решающий поединок, однако нам нельзя расслабляться.

Мы подошли к этой встрече в хорошем состоянии. Игроки делают все, чтобы прогрессировать и продолжать выступать в еврокубках. Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы для «Аталанты» большим достижением», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч состоится в Бергамо первого декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Митьюлланд, Джанпьеро Гасперини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола