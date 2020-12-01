Гасперини: «Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы для «Аталанты» большим достижением»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от поединка пятого тура Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда».

«Наша команда полностью сосредоточена на предстоящем матче с «Митьюлландом». Это не решающий поединок, однако нам нельзя расслабляться.

Мы подошли к этой встрече в хорошем состоянии. Игроки делают все, чтобы прогрессировать и продолжать выступать в еврокубках. Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы для «Аталанты» большим достижением», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч состоится в Бергамо первого декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.