Суарес пропустит матч с «Баварией» из-за коронавируса

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прошел повторное тестирование на коронавирусную инфекцию. 33-летний уругваец получил положительный результат, из-за чего будет вынужден пропустить поединок против мюнхенской «Баварии» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что форвард заразился COVID-19, когда находился в расположении национальной сборной Уругвая. Луис уже пропустил встречу с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов, а также матчи Примеры против «Барселоны» и «Валенсии».

Поединок между «Атлетико» и «Баварией» состоится первого декабря в Мадриде, начало - 23:00 по московскому времени.