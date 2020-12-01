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Суарес пропустит матч с «Баварией» из-за коронавируса

01 Декабря 2020, 09:32,

Global Look Press

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прошел повторное тестирование на коронавирусную инфекцию. 33-летний уругваец получил положительный результат, из-за чего будет вынужден пропустить поединок против мюнхенской «Баварии» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что форвард заразился COVID-19, когда находился в расположении национальной сборной Уругвая. Луис уже пропустил встречу с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов, а также матчи Примеры против «Барселоны» и «Валенсии».

Поединок между «Атлетико» и «Баварией» состоится первого декабря в Мадриде, начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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