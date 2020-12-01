«Не чувствую себя тренером»: Каштру рассказал о влиянии коронавируса на его работу

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01 Декабря 2020, 08:24,
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Португальский специалист Луиш Каштру, занимающий пост главного тренера донецкого «Шахтёра», перед поединком против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов высказался о влиянии коронавируса на его работу.
«Я не чувствую себя тренером. Сейчас мы как менеджеры, а не наставники. Мы постоянно должны реагировать на то, что происходит из-за пандемии. Мы лишены возможности нормально тренироваться», - приводит слова тренера издание Sport.es.
Поединок между «Шахтёром» и «Реалом» состоится в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Киеве первого декабря, начало запланировано в 20:55 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Луиш Каштру