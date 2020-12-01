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Виллаш-Боаш: «Хотим завершить еврокубковый сезон победой или хотя бы голом»

01 Декабря 2020, 08:10,

Динамо Москва

Рулевой французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

«Наш клуб хочет завершить этот еврокубковый сезон победой или хотя бы забитым мячом. Если мы сможем выйти в Лигу Европы, то почему бы и нет? Хотя многое будет решать жеребьевка», - приводит слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «Марсель» - «Олимпиакос» пройдет во Франции первого декабря. Начало - 23:00 по московскому времени.

После четырех сыгранных туров провансальцы занимают последнее место в группе С, не набрав ни одного очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш
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