Виллаш-Боаш: «Хотим завершить еврокубковый сезон победой или хотя бы голом»

Рулевой французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

«Наш клуб хочет завершить этот еврокубковый сезон победой или хотя бы забитым мячом. Если мы сможем выйти в Лигу Европы, то почему бы и нет? Хотя многое будет решать жеребьевка», - приводит слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «Марсель» - «Олимпиакос» пройдет во Франции первого декабря. Начало - 23:00 по московскому времени.

После четырех сыгранных туров провансальцы занимают последнее место в группе С, не набрав ни одного очка.