Каштру: «В Мадриде «Реал» мог нас недооценить, но мы верим, что способных их обыграть»

Наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Они узнали о нас больше после игры в Мадриде. Там нас могли недооценить. Нам нужно будет показать свой лучший футбол в матче против такой великой команды.

Мы не будем играть по той же тактике, что и в Мадриде, у нас будут некоторые изменения. Мы действительно уверены, что у нас есть шансы обыграть «Реал», - цитирует наставника донецкого клуба пресс-служба УЕФА.

Матч между «Шахтёром» и сливочными состоится сегодня, 1 ноября, в 20:55 по московскому времени.