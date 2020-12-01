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Каштру: «В Мадриде «Реал» мог нас недооценить, но мы верим, что способных их обыграть»

01 Декабря 2020, 00:57,

Шахтёр

Наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Они узнали о нас больше после игры в Мадриде. Там нас могли недооценить. Нам нужно будет показать свой лучший футбол в матче против такой великой команды.

Мы не будем играть по той же тактике, что и в Мадриде, у нас будут некоторые изменения. Мы действительно уверены, что у нас есть шансы обыграть «Реал», - цитирует наставника донецкого клуба пресс-служба УЕФА.

Матч между «Шахтёром» и сливочными состоится сегодня, 1 ноября, в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шахтёр Донецк, Луиш Каштру
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