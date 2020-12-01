Симеоне: «Мы можем доставить проблем «Баварии»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть с «Баварией» - это команда, которая принимает участие во многих соревнованиях, они научились правильно распределять свои силы. У них очень сильная линия полузащиты. В их составе много высококлассных игроков, в этом заключается их мощь.

У нас нет комфортного отрыва от «Локомотива», но нам нужно начать завтрашнюю игру с мыслями о победе. Каким бы ни был результат в другом матче, у нас есть своя цель – диктовать игру, мы можем доставить проблем «Баварии», - цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.