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Симеоне: «Мы можем доставить проблем «Баварии»

01 Декабря 2020, 00:50,

Global Look Press

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть с «Баварией» - это команда, которая принимает участие во многих соревнованиях, они научились правильно распределять свои силы. У них очень сильная линия полузащиты. В их составе много высококлассных игроков, в этом заключается их мощь.

У нас нет комфортного отрыва от «Локомотива», но нам нужно начать завтрашнюю игру с мыслями о победе. Каким бы ни был результат в другом матче, у нас есть своя цель – диктовать игру, мы можем доставить проблем «Баварии», - цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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