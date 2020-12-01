Тете – о матче с «Реалом»: «Постараемся владеть мячом и доминировать»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тете пообщался с прессой перед матчем против «Реала» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас очень хорошая команда, мы постараемся показать свой футбол и выполнить все, о чем нас просит Луческу. Владеть мячом, доминировать, но в первую очередь – показывать свою игру», - цитирует Тете пресс-служба «Шахтёра».

Перед пятым туром «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице группы B, отставая от идущего вторым «Реала» на три очка.

Напомним, что «Шахтёр» сенсационно обыграл «Реал» (3:2) в гостевом матче, прилетев на игру без нескольких основных футболистов.

Встреча между «Шахтёром» и «Реалом» состоится сегодня, 1 декабря.