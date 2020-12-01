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Раноккия: «Я верю, что «Интеру» удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

01 Декабря 2020, 00:00,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Интера» Андреа Раноккия поделился ожиданиями от матча против мёнхенгладбахской «Боруссии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что нам будет противостоять индивидуально сильная команда, но мы убеждены в том, что сможем победить, это единственный результат, который может нас устроить. Несмотря на огромное количество трудностей, мы всё ещё сохраняем шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Наша цель на последние две игры – победить. Победа над «Сассуоло» должна повысить нашу уверенность. Я верю, что мы можем пройти дальше», - цитирует Раноккию пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Андреа Раноккия
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