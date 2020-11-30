Консейсау – о матче с «Манчестер Сити»: «Нам не нужно никому ничего доказывать»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

«Мы должны начать этот матч с мыслями, что на нас ничего не давит. Нам нужно верить в победу и показать то, что умеет наша команда. В Лиге чемпионов каждый мотивирован. Мы много моментов создаем в атаке, но это всё зависит и от уровня соперника. Это не идеальная игра для того, чтобы показывать свои ценности и атаковать. Нам не нужно никому ничего доказывать», - цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.

Матч между «Порту» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.