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Консейсау – о матче с «Манчестер Сити»: «Нам не нужно никому ничего доказывать»

30 Ноября 2020, 23:45,

Шахтёр

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

«Мы должны начать этот матч с мыслями, что на нас ничего не давит. Нам нужно верить в победу и показать то, что умеет наша команда. В Лиге чемпионов каждый мотивирован. Мы много моментов создаем в атаке, но это всё зависит и от уровня соперника. Это не идеальная игра для того, чтобы показывать свои ценности и атаковать. Нам не нужно никому ничего доказывать», - цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.

Матч между «Порту» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Порту, Сержиу Консейсау
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