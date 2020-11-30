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Миранчук не сыграет с «Мидтьюлландом»

30 Ноября 2020, 23:24,

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук не сыграет с «Мидтьюлландом».

«Мидтьюлланд» является лидером чемпионата Дании, у них менталитет победителя, все испытывают проблемы в матчах против них. Я ожидаю трудного матча.

У нас будут отсутствовать те же футболисты, кого не было в субботу. Миранчук, Малиновский, Пашалич и Голлини не сыграют, а Госенс выздоровел.

Поражение от «Вероны»? Мы всегда хотим побеждать, но после игр с «Ливерпулем» и «Аяксом» играть непросто. У нас никогда не было другого подхода. Мы стараемся сыграть в каждом матче наилучшим образом», - цитирует Гасперини Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини
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