Флик: «Нюбель сыграет с «Атлетико»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем с мадридским «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Атлетико» - сильная команда, они занимают второе место в чемпионате Испании и могут выйти на первое, если победят свой следующий матч. У них лучшая защита и одна из лучших атак.

Завтра с первых минут сыграет Нюбель. Он произвёл хорошее впечатление и хорошо работал на тренировках. Нельзя забывать и то, что он здорово сыграл в Кубке Германии.

Нойер, Левандовски и Горецка не полетят в Мадрид, Толиссо тоже не будет играть», - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.