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Флик: «Нюбель сыграет с «Атлетико»

30 Ноября 2020, 22:00,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем с мадридским «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Атлетико» - сильная команда, они занимают второе место в чемпионате Испании и могут выйти на первое, если победят свой следующий матч. У них лучшая защита и одна из лучших атак.

Завтра с первых минут сыграет Нюбель. Он произвёл хорошее впечатление и хорошо работал на тренировках. Нельзя забывать и то, что он здорово сыграл в Кубке Германии.

Нойер, Левандовски и Горецка не полетят в Мадрид, Толиссо тоже не будет играть», - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик, Александр Нюбель
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