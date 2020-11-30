Флик: «Нюбель сыграет с «Атлетико»

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30 Ноября 2020, 22:00,
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем с мадридским «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Атлетико» - сильная команда, они занимают второе место в чемпионате Испании и могут выйти на первое, если победят свой следующий матч. У них лучшая защита и одна из лучших атак.
Завтра с первых минут сыграет Нюбель. Он произвёл хорошее впечатление и хорошо работал на тренировках. Нельзя забывать и то, что он здорово сыграл в Кубке Германии.
Нойер, Левандовски и Горецка не полетят в Мадрид, Толиссо тоже не будет играть», - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик, Александр Нюбель