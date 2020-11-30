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Гвардиола объяснил, почему португальские команды опасны в еврокубках

30 Ноября 2020, 20:55,

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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с прессой перед матчем против «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы едем в Португалию, чтобы обеспечить себе первое место в группе. Важная цель уже выполнена, мы вышли в плей-офф, но нужно поддерживать ритм. У «Порту» невероятный командный дух и выдающаяся физическая сила. Будет тяжело, потому что это выездная игра в Лиге чемпионов. Лучшие команды Португалии побеждают каждые выходные, с таким складом ума это делает их опасными», - цитирует Гвардиола пресс-служба УЕФА.

Матч между «Порту» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 1 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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