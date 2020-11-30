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Конте: «В Лиге чемпионов мы допустили какие-то ошибки»

30 Ноября 2020, 20:33,

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против мёнхенгладбахской «Боруссии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть с сильной командой, которая здорово выступает в Лиге чемпионов. Мы должны сделать всё возможное, чтобы уйти с поля без сожалений.

Выход в плей-офф Лиги чемпионов теперь зависит не только от нас – это означает, что мы допустили какие-то ошибки. Единственный способ остаться в борьбе – победить завтра «Боруссию».

После матча с «Реалом» в прессе писали много негативных вещей о нас, я слышал, как люди говорили, что «Реал» делал всё, что хотел. Но почему-то все забывают, что мы остались в меньшинстве довольно-таки рано, тяжело конкурировать с «Реалом» в такой ситуации», - цитирует Конте Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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