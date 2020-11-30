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Зидан объяснил, почему считает матч против «Шахтёра» самым важным на групповом этапе Лиги чемпионов

30 Ноября 2020, 20:13,

Global Look Press

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал матч против донецкого «Шахтёра» самым важным на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это самая важная игра на групповом этапе, потому что три очка могут обеспечить нам выход в плей-офф. Мы хотим победить, но сейчас команда находится в странной ситуации из-за травм по ходу сезона. В этом клубе желание побеждать никогда не пропадает. Игроки понимают, где они находятся и за какой клуб выступают», - цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Матч между «Шахтёром» и «Реалом» состоится завтра, 1 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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