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​«Бавария» не возьмёт в Мадрид Левандовски, Нойера и Горецку

30 Ноября 2020, 16:48,

Global Look Press

Во вторник «Бавария» проведёт гостевой поединок против «Атлетико» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцы уже решили турнирную задачу, обеспечив себе первое место в группе, поэтому Ханс-Дитер Флик может предоставить отдых лидерам.

Как сообщает Kicker, «Бавария» полетит в Мадрид без Мануэля Нойера, Роберта Левандовски и Леона Горецки. Также с «Атлетико» не сыграет Корентен Толиссо, который получил травму в последнем матче Бундеслиги.

Матч между «Атлетико» и «Баварией» первого декабря начнётся в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Леон Горецка
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