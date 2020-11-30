​«Бавария» не возьмёт в Мадрид Левандовски, Нойера и Горецку

Во вторник «Бавария» проведёт гостевой поединок против «Атлетико» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцы уже решили турнирную задачу, обеспечив себе первое место в группе, поэтому Ханс-Дитер Флик может предоставить отдых лидерам.

Как сообщает Kicker, «Бавария» полетит в Мадрид без Мануэля Нойера, Роберта Левандовски и Леона Горецки. Также с «Атлетико» не сыграет Корентен Толиссо, который получил травму в последнем матче Бундеслиги.

Матч между «Атлетико» и «Баварией» первого декабря начнётся в 23:00 по московскому времени.