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Египетский «Аль-Ахли» выиграл африканскую Лигу чемпионов

28 Ноября 2020, 10:26,


Состоялся финальный поединок африканской Лиги чемпионов. В решающем поединке, который прошел в Каире, сошлись два египетских клуба - «Аль-Ахли» и «Замалек».

Победу в противостоянии отпраздновали футболисты «Аль-Ахли». Встреча завершилась со счетом 2:1. Стоит отметить, что решающий гол команда забила на 86-й минуте встречи.

«Аль-Ахли» в девятый раз в истории стал триумфатором африканской Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аль-Ахли, Замалек
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