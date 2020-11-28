Египетский «Аль-Ахли» выиграл африканскую Лигу чемпионов

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28 Ноября 2020, 10:26,
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Состоялся финальный поединок африканской Лиги чемпионов. В решающем поединке, который прошел в Каире, сошлись два египетских клуба - «Аль-Ахли» и «Замалек».
Победу в противостоянии отпраздновали футболисты «Аль-Ахли». Встреча завершилась со счетом 2:1. Стоит отметить, что решающий гол команда забила на 86-й минуте встречи.
«Аль-Ахли» в девятый раз в истории стал триумфатором африканской Лиги чемпионов.
جامدين ومفيش الا احنا pic.twitter.com/h1knQrZ7wT— النادي الأهلي (@AlAhly) November 27, 2020
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аль-Ахли, Замалек