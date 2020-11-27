Тадич признан игроком недели в Лиге чемпионов

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27 Ноября 2020, 14:23,
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Душан Тадич из «Аякса» выиграл голосование на сайте УЕФА за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. Капитан амстердамской команды в матче против датского «Митьюлланда» отметился двумя голевыми передачами, и его команда победила со счётом 2:1.
Конкурентами Тадича в голосовании были Джейдон Санчо из «Боруссии», Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» и Робин Госенс из «Аталанты».
Добавим, что после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов билеты в плей-офф уже получили шесть команд. Это «Бавария», «Челси», «Севилья», «Барселона» «Ювентус» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аякс, Душан Тадич