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Тадич признан игроком недели в Лиге чемпионов

27 Ноября 2020, 14:23,

Global Look Press

Душан Тадич из «Аякса» выиграл голосование на сайте УЕФА за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. Капитан амстердамской команды в матче против датского «Митьюлланда» отметился двумя голевыми передачами, и его команда победила со счётом 2:1.

Конкурентами Тадича в голосовании были Джейдон Санчо из «Боруссии», Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» и Робин Госенс из «Аталанты».

Добавим, что после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов билеты в плей-офф уже получили шесть команд. Это «Бавария», «Челси», «Севилья», «Барселона» «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Душан Тадич
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