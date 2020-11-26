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Алонсо назвал своего любимого полузащитника

26 Ноября 2020, 18:34,

twitter.com

Известный в прошлом футболист Хаби Алонсо рассказал, кто из действующих игроков является его любимым полузащитником.

«Мне нравится наблюдать за Тьяго Алькантарой, он всегда находит общий язык с атакующими игроками, помогая им своими особенным качествами. Он является отличным человеком, который стал одним из лучших полузащитников. Он любит футбол и показывает свою индивидуальность.

Тьяго фантастически выглядел в «Баварии», думаю, что в «Ливерпуле» его уровень не упадёт», - цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

Тьяго перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в летнее трансферное окно, сумма трансфера составила 22 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хаби Алонсо, Тьяго Алькантара
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