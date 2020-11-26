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Тадич – о борьбе за плей-офф Лиги чемпионов: «Аталанта» - отличная команда, как и «Ливерпуль»

26 Ноября 2020, 11:33,

Global Look Press

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал домашнюю победу над «Митьюлландом» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Если бы нам удалось забить один или два гола в первом тайме, то игра сложилась бы другим образом. Иногда бывают дни, когда вам не удается забить сразу, поэтому вы должны сохранять спокойствие и продолжать играть в свою игру.

Борьба за выход в плей-офф? Мы знаем, что «Аталанта» - отличная команда, как и «Ливерпуль». За два призовых места борются три очень хорошие команды. Это будет непросто, всё увидите на поле. Нам нужно продолжать работать и добиваться хороших результатов», - цитирует Тадича пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аякс, Душан Тадич
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