Тадич – о борьбе за плей-офф Лиги чемпионов: «Аталанта» - отличная команда, как и «Ливерпуль»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал домашнюю победу над «Митьюлландом» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Если бы нам удалось забить один или два гола в первом тайме, то игра сложилась бы другим образом. Иногда бывают дни, когда вам не удается забить сразу, поэтому вы должны сохранять спокойствие и продолжать играть в свою игру.

Борьба за выход в плей-офф? Мы знаем, что «Аталанта» - отличная команда, как и «Ливерпуль». За два призовых места борются три очень хорошие команды. Это будет непросто, всё увидите на поле. Нам нужно продолжать работать и добиваться хороших результатов», - цитирует Тадича пресс-служба УЕФА.