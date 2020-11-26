Сабитов: «Локомотив» не прогадал с Николичем»

Бывший защитник московского «Локомотива», а ныне тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «железнодорожниками» (0:0).

- «Локомотив» радует в этой Лиге чемпионов тем, что набирает очки и сохраняет хорошие шансы на проход в весеннюю стадию Лиги Европы. Да, «железнодорожники» отбивались в Мадриде весь матч, но против такого соперника, как «Атлетико», это было оправданно. В «Локомотиве» прекрасно понимали, что главное – не пропустить, команда была сконцентрирована на сохранении своих ворот в неприкосновенности и редких контратаках. В принципе, некоторые из них могли привести к голу, но не хватило расторопности и где-то мастерства.

Из игроков понравился Крыховяк. Он молодец, в очередной раз проявил бойцовские качества, выражал своё недовольство в некоторых моментах и был хорошим раздражителем для команды. Ещё выделю Чорлуку, сыгравшего надёжно и эффективно, справлявшегося с фланговыми навесами, а также Игнатьева, здорово подключавшегося к атакам особенно в начале матча.

Замены не усилили игру «Локомотива» и не ослабили её, команда провела весь матч в усреднённом режиме. Но, возможно, без этих замен «железнодорожники» просели бы в какое-то время.

Зе Луиш? Никем не поддерживавшийся в атаке, он старался брать игру на себя и зарабатывал важные штрафные, благодаря чему команда могла переводить дух после длительных отрезков в защите. Но ясно, что это не игра Зе Луиша, когда его команда обороняется большими силами.

На мой взгляд, «Локомотив» не прогадал, назначив Николича главным тренером. Заметно, что он внимательно изучает соперников при подготовке к матчам. В игре с «Атлетико» «железнодорожники» эластично варьировали схемы с четырьмя и пятью защитниками, не сбиваясь на хаос. Значит, команда здорово отработала этот компонент на тренировках.

Не совсем удачное выступление «Локомотива» в чемпионате России? Этому есть ряд объективных причин. Предсезонная подготовка получилась из-за ковида очень скомканной и специфической, а сейчас приходится проводить большое количество матчей. В таком случае преимущество получают те клубы, которые имеют длинные скамейки и могут делать хорошую ротацию, а «Локомотив» в этом плане испытывает пролблемы. Но в первую уровень команд определяется выступлениями в еврокубках. Именно по ним становится понятно, кто на что выучился и кто во что горазд.