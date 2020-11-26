«Марсель» установил рекорд Лиги чемпионов, потерпев 13 поражений подряд

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» на своём поле потерпел поражение от «Порту» (0:2).

Сегодняшнее поражение стало тринадцатым подряд для «Марселя» в самом престижном европейском турнире. В последний раз «Марсель» не проигрывал в Лиге чемпионов в феврале 2012 года, победив дома итальянский «Интер» (1:0).

Предыдущим обладателем рекорда по этому показателю был бельгийский «Андерлехт», который проиграл двенадцать матчей подряд в период с 2003 по 2005 годы.

Отметим, что «Марсель» по-прежнему сохраняет шансы на третье место в группе C, отставая от «Олимпиакоса» на три очка.