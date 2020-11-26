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«Марсель» установил рекорд Лиги чемпионов, потерпев 13 поражений подряд

26 Ноября 2020, 01:36,

Global Look Press

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» на своём поле потерпел поражение от «Порту» (0:2).

Сегодняшнее поражение стало тринадцатым подряд для «Марселя» в самом престижном европейском турнире. В последний раз «Марсель» не проигрывал в Лиге чемпионов в феврале 2012 года, победив дома итальянский «Интер» (1:0).

Предыдущим обладателем рекорда по этому показателю был бельгийский «Андерлехт», который проиграл двенадцать матчей подряд в период с 2003 по 2005 годы.

Отметим, что «Марсель» по-прежнему сохраняет шансы на третье место в группе C, отставая от «Олимпиакоса» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель
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Комментарии (2)
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0
Витаминович Алексей
26 Ноября 2020, 01:53

Узнаю старого доброго АВБ)

0
CELTIC FROST
26 Ноября 2020, 01:37

Оказывается, есть еще нашим клубам к чему стремиться! )

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