Все клубы, что прошли в плей-офф Лиги чемпионов

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26 Ноября 2020, 00:55,
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По итогам четвёртого тура уже известные имена некоторых участников плей-офф Лиги чемпионов.
Группа А: «Бавария» (первое место);
Группа С: «Манчестер Сити»;
Группа Е: «Челси» и «Севилья»;
Группа G: «Барселона» и «Ювентус»;
Единственная команда, которая потеряла шансы на еврокубковую весну - «Мидтьюлланд», который на 7 очков отстает от третьего места в группе D Лиги чемпионов.
Матчи плей-офф турнира стартуют в феврале.
Что касается российских участников, «Локомотив» набрал три очка и занимает третье место, имея шансы как на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. «Краснодар», как и «Ренн», имеет одно очко и поборется с французами за третье место. У «Зенита» столько же баллов, его ждет борьба с «Брюгге» за Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко