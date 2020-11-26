Все клубы, что прошли в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам четвёртого тура уже известные имена некоторых участников плей-офф Лиги чемпионов.

Группа А: «Бавария» (первое место);

Группа С: «Манчестер Сити»;

Группа Е: «Челси» и «Севилья»;

Группа G: «Барселона» и «Ювентус»;

Единственная команда, которая потеряла шансы на еврокубковую весну - «Мидтьюлланд», который на 7 очков отстает от третьего места в группе D Лиги чемпионов.

Матчи плей-офф турнира стартуют в феврале.

Что касается российских участников, «Локомотив» набрал три очка и занимает третье место, имея шансы как на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. «Краснодар», как и «Ренн», имеет одно очко и поборется с французами за третье место. У «Зенита» столько же баллов, его ждет борьба с «Брюгге» за Лигу Европы.