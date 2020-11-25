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Гвардиола: «Теперь можем сосредоточиться на других соревнованиях»

25 Ноября 2020, 23:59,

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (1:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли здорово, смотрелись очень хорошо во всех аспектах. Мы вышли в следующий раунд, а значит можем сосредоточиться на других соревнованиях. Конечно, мы хотели забить больше, когда-то это произойдёт, однажды нас должно прорвать», - цитирует испанского специалиста BT Sport.

Отметим, что в английской Премьер-лиге дела у «Манчестер Сити» идут не самым лучшим образом. «Горожане» набрали двенадцать очков в восьми матчах и располагаются во второй половине турнирной таблицы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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