Фоден: «Мы должны забивать больше голов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (1:0) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» всегда должен добиваться успеха, мы являемся большим клубом. У нас не самые лучшие результаты в английской Премьер-лиге, но добиться успеха в Лиге чемпионов было очень важно.

Единственное, что нам нужно работать над тем, чтобы забивать гораздо больше голов», - цитирует Фодена BT Sport.

Сегодняшняя победа позволила «горожанам» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В активе «Манчестер Сити» двенадцать очков за два тура до конца, а у идущего на третьем месте «Олимпиакоса» на девять зачетных баллов меньше.