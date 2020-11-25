Фоден: «Мы должны забивать больше голов»

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25 Ноября 2020, 23:35,
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (1:0) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» всегда должен добиваться успеха, мы являемся большим клубом. У нас не самые лучшие результаты в английской Премьер-лиге, но добиться успеха в Лиге чемпионов было очень важно.
Единственное, что нам нужно работать над тем, чтобы забивать гораздо больше голов», - цитирует Фодена BT Sport.
Сегодняшняя победа позволила «горожанам» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В активе «Манчестер Сити» двенадцать очков за два тура до конца, а у идущего на третьем месте «Олимпиакоса» на девять зачетных баллов меньше.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Фил Фоден