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Матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне

25 Ноября 2020, 23:17,

Global Look Press

Сегодня, 25 ноября, закрывается программа четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Стартовые свистки шести матчей прозвучали в 23:00 по московскому времени. Отметим, что все они начались с минуты молчания в память о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне, о смерти которого стало известно несколько часов назад.

В одном из матчей участие принимает российская команда. Московский «Локомотив» на выезде встречается с мадридским «Атлетико». Первые минуты встречи «железнодорожникам» даются непросто, но к тринадцатой минуте счёт пока не открыт, большую часть времени московский клуб проводит в обороне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона
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