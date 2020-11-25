Матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне

Сегодня, 25 ноября, закрывается программа четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Стартовые свистки шести матчей прозвучали в 23:00 по московскому времени. Отметим, что все они начались с минуты молчания в память о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне, о смерти которого стало известно несколько часов назад.

В одном из матчей участие принимает российская команда. Московский «Локомотив» на выезде встречается с мадридским «Атлетико». Первые минуты встречи «железнодорожникам» даются непросто, но к тринадцатой минуте счёт пока не открыт, большую часть времени московский клуб проводит в обороне.