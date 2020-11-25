«Манчестер Сити» разобрался с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф

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25 Ноября 2020, 22:53,
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В четвёртом туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вдоволь поиздевался над обороной «Олимпиакоса» и закономерно победил со счётом 1:0, позволив грекам лишь дважды пробить в сторону ворот. Несмотря на добрый десяток моментов у фаворита, голевым стал только один эпизод, когда в конце первого тайма Рахим Стерлинг пяткой отыграл на Фила Фодена, который расстрелял мишень.
«Манчестер Сити» с 12 очками гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.
Протокол игры
|36' Фоден Фил (0:1)
Са Жозе • Ба Уссейну • Семеду Рубен • Сиссе Папе Абу • Драгер Мохамед 66' ( Врусай Мариос ( 66') • М'Вила Янн • Родригеш Педру 71' ( Бухалакис Андреас ( 71') • Рафинья Марсио • 40'Камара Мохамед III • Фортунис Костас • Масурас Гиоргос 78' ( Судани Эль-Арби ( 78')
Запасные: Караргирис Илиас • Николис Никитас • Сурлис Василиос • Цолакис Костас • Цавос Ангелос • Винагре Рубен • Андруцос Танасис • Пападопулос Авраам
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Стоунс Джон • Диаш Рубен • 54'Менди Бенджамин 78' ( Агуэро Серхио ( 78') • Гюндоган Илкай 86' 86' ( Дойл Томми ( 86') • Родри Эрнандес 76' ( Марез Рияд ( 76') • Фоден Фил • Силва Бернарду • Жезус Габриэль 78' ( Зинченко Александр ( 78') • Стерлинг Рахим 40' 76' ( Фернандиньо Фернандо ( 76')
Запасные: Лапорт Эмерик • Палмер Коул • Гарсия Эрик • Нмеча Феликс • Стеффен Закари • Торрес Ферран • Карсон Скотт
25 ноября. Стадион "Караискакис" (Пирей).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Олимпиакос