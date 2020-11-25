«Манчестер Сити» разобрался с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф

В четвёртом туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вдоволь поиздевался над обороной «Олимпиакоса» и закономерно победил со счётом 1:0, позволив грекам лишь дважды пробить в сторону ворот. Несмотря на добрый десяток моментов у фаворита, голевым стал только один эпизод, когда в конце первого тайма Рахим Стерлинг пяткой отыграл на Фила Фодена, который расстрелял мишень.

«Манчестер Сити» с 12 очками гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.