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«Манчестер Сити» разобрался с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф

25 Ноября 2020, 22:53,


В четвёртом туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вдоволь поиздевался над обороной «Олимпиакоса» и закономерно победил со счётом 1:0, позволив грекам лишь дважды пробить в сторону ворот. Несмотря на добрый десяток моментов у фаворита, голевым стал только один эпизод, когда в конце первого тайма Рахим Стерлинг пяткой отыграл на Фила Фодена, который расстрелял мишень.

«Манчестер Сити» с 12 очками гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
    36' Фоден Фил (0:1)
Са Жозе Ба Уссейну Семеду Рубен Сиссе Папе Абу Драгер Мохамед   66' (Врусай Мариос (   66') М'Вила Янн Родригеш Педру   71' (Бухалакис Андреас (   71') Рафинья Марсио   40' Камара Мохамед III Фортунис Костас Масурас Гиоргос   78' (Судани Эль-Арби (   78')
Запасные: Караргирис Илиас Николис Никитас Сурлис Василиос Цолакис Костас Цавос Ангелос Винагре Рубен Андруцос Танасис Пападопулос Авраам
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Стоунс Джон Диаш Рубен   54' Менди Бенджамин   78' (Агуэро Серхио (   78') Гюндоган Илкай   86'   86' (Дойл Томми (   86') Родри Эрнандес   76' (Марез Рияд (   76') Фоден Фил Силва Бернарду Жезус Габриэль   78' (Зинченко Александр (   78') Стерлинг Рахим   40'   76' (Фернандиньо Фернандо (   76')
Запасные: Лапорт Эмерик Палмер Коул Гарсия Эрик Нмеча Феликс Стеффен Закари Торрес Ферран Карсон Скотт
25 ноября. Стадион "Караискакис" (Пирей).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Олимпиакос
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