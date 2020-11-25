Камано – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Атлетико»

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25 Ноября 2020, 21:44,
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В рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде играет против мадридского «Атлетико».
Стал известен состав российского клуба.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Миранчук, Камано, Зе Луиш.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Райкович, Сильянов, Мухин, Иосифов, Магкеев, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович, Эдер.
Стартовый свисток о начале матча запланирован на 23:00 по московскому времени.
На данный момент «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы A, отставая от «Атлетико» на два очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва