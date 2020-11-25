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Камано – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Атлетико»

25 Ноября 2020, 21:44,

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В рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде играет против мадридского «Атлетико».

Стал известен состав российского клуба.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Миранчук, Камано, Зе Луиш.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Райкович, Сильянов, Мухин, Иосифов, Магкеев, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович, Эдер.

Стартовый свисток о начале матча запланирован на 23:00 по московскому времени.

На данный момент «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы A, отставая от «Атлетико» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва
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