Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аргентина и УЕФА объявили траур после смерти Марадоны

25 Ноября 2020, 20:34,

Global Look Press

В среду 25 ноября ушёл из жизни величайший футболист Диего Марадона, чемпион мира и обладатель десятков различных достижений и рекордов. Одному из лучших людей в мире спорта было 60 лет.

В его родной стране, Аргентине, объявлен трёхдневный траур. УЕФА сообщил о том, что сегодняшние матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в памяти о Диего Марадоне.

Легендарный аргентинец в свое время поиграл в «Бока Хуниорс», «Барселоне», «Наполи» и «Севилье». Также в его карьере был 91 матч в составе национальной сборной (34 гола). В период с 2008 по 2010 год Марадона тренировал главную команду Аргентины.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Диего Марадона
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола