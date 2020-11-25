Аргентина и УЕФА объявили траур после смерти Марадоны

В среду 25 ноября ушёл из жизни величайший футболист Диего Марадона, чемпион мира и обладатель десятков различных достижений и рекордов. Одному из лучших людей в мире спорта было 60 лет.

В его родной стране, Аргентине, объявлен трёхдневный траур. УЕФА сообщил о том, что сегодняшние матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в памяти о Диего Марадоне.

Легендарный аргентинец в свое время поиграл в «Бока Хуниорс», «Барселоне», «Наполи» и «Севилье». Также в его карьере был 91 матч в составе национальной сборной (34 гола). В период с 2008 по 2010 год Марадона тренировал главную команду Аргентины.