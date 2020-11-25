Брага: «Этот «Зенит» – самый слабый в истории Лиги чемпионов»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию «Зенита» и «Краснодара», лишившихся шансов сыграть в весенней части Лиги чемпионов.

- Семак не считает второй подряд невыход в плей-офф Лиги чемпионов провалом? Надо называть вещи своими именами. Если это не провал, то у «Зенита» изначально не должно было быть таких амбиций. Если клуб делает громкие заявления, но потом не выполняет поставленные задачи и говорит, что всё нормально, то он принимает болельщиков и журналистов за недалёких людей. Это самый слабый «Зенит» в истории Лиги чемпионов. Посмотрим, кто заменит против «Брюгге» в центре обороны дисквалифицированного Ловрена, – в последнее трансферное окно так и не приобрели же ещё одного центрального защитника.

Ещё в России зачастую любят сваливать неудачи в еврокубках на уровень РПЛ. Если «Ростов» проигрывает «Маккаби», то виноват не он, просто якобы уровень чемпионата такой, что российский клуб не может бороться даже против израильской команды. Очень легко так говорить и снимать с себя вину.

Краснодар против «Севильи» провёл плохой первый тайм. Может, сказался быстрый гол соперника, после которого «Севилья» контролировала мяч, и «Краснодар» не создавал опасность у чужих ворот. Во втором тайме мы увидели реакцию российского клуба. Удача отвернулась в эпизоде с Кабелла, но вернулась в моменте с голом Вандерсона, который нанёс не самый лучший удар по центру ворот. И на последних минутах требовалось играть осторожно, надо было не терять мяч в центре поля и сохранить одно очко. Хотя, конечно, если российские клубы хотят продолжать выступления в еврокубках весной, им нужно когда-то выигрывать.