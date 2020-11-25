Терёхин: «Краснодар» жалко, но Мусаев не может сам выйти на поле»

Бывший полузащитник московских «Динамо» и «Локомотива», а также краснодарской «Кубани» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражения «Краснодара» и «Зенита» от «Севильи» (1:2) и «Лацио» (1:3) соответственно в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Проигрыш проигрышу рознь. Правильно Мусаев написал: ну куда вы на 95-й минуте несётесь? Как обычно: пошли в атаку и попали в плен. Обидное поражение, конечно, играли-то неплохо. Да, «Севилья», может, мяч держала лучше и в атаку бежала лучше, но всё равно.

- Сколько можно жалеть наши клубы?

- Ответный вопрос: сколько можно проигрывать? 1:1 – и спокойненько доигрывайте. Не люблю это слово, но говорят же тренеры про концентрацию. Ну надо быть поумней в таких ситуациях, футболисты опытные должны соображать, что в концовке нужно сохранять осторожность. Тренер не может сам вместо них выйти на поле и сказать: 95-я минута, всё, спокойненько мяч контролируем, в своих зонах остались.

- Почему проиграл «Зенит»?

- Индивидуальные ошибки. Ладно, счёт 2:1, но зачем товарищ Барриос бьёт человека в штрафной, для чего, я вообще не понимаю. 3:1 – и на этом игра закончилась. А при 2:1, может были бы ещё шансы, «Зенит»-то неплохо играл и мяч контролировал.

- Но в итоге поражения справедливы?

- Да. Нам объективно тяжеловато конкурировать с топ-клубами.

- «Севилья» – топ-клуб?

- Конечно, они шесть раз Кубок УЕФА и Лигу Европы выигрывали.

- А «Лацио»?

- Итальянские клубы всегда были сильны, причём все. Но, опять же, поражение поражению рознь. Всё-таки четвёртый тур «Краснодар» и «Зенит» провели достойно.