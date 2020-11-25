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​Тухель: «Не собираюсь извиняться за такую победу»

25 Ноября 2020, 15:33,

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Наставник «ПСЖ» Томас Тухель высказался по поводу победы над «РБ Лейпцигом» (1:0) в Лиге чемпионов. Единственный гол парижане забили с пенальти. При этом немецкая команда вдвое больше пробила по воротам (16 ударов против 8) и гораздо больше владела мячом. «ПСЖ» показал худшую точность перед в Лиге чемпионов с момента покупки клубом катарскими инвесторами (75,7%).

«Мы были едины, и поэтому победили. Я не собираюсь извиняться за такую победу. Матч потребовал от нас глубокой обороны, так что мы просто сделали то, что должны были. Было невозможно выходить из-под прессинга с мячом. Я принимаю это. Мы хотим атаковать и показывали это раньше, но иногда это невозможно», - сказал Тухель после игры на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Томас Тухель
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