Холанн быстрее всех забил 15 голов в Лиге чемпионов

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн оформил дубль в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Встреча завершилась разгромной победой «шмелей» со счетом 3:0.

Как информирует Opta в «Твиттере», 20-летний норвежский бомбардир сейчас имеет в активе 16 мячей в 12 поединках Лиги чемпионов. Холанн быстрее всех в истории добрался до отметки в 15 голов в данном турнире. Предыдущим рекордсменам Руду ван Нистелрою и Роберто Сольдадо на это понадобилось 19 матчей.

По итогам четырех туров «Боруссия» набрала девять баллов и лидирует в квартете F.