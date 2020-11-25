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Холанн быстрее всех забил 15 голов в Лиге чемпионов

25 Ноября 2020, 08:10,

Твиттер

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн оформил дубль в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Встреча завершилась разгромной победой «шмелей» со счетом 3:0.

Как информирует Opta в «Твиттере», 20-летний норвежский бомбардир сейчас имеет в активе 16 мячей в 12 поединках Лиги чемпионов. Холанн быстрее всех в истории добрался до отметки в 15 голов в данном турнире. Предыдущим рекордсменам Руду ван Нистелрою и Роберто Сольдадо на это понадобилось 19 матчей.

По итогам четырех туров «Боруссия» набрала девять баллов и лидирует в квартете F.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрлинг Холанн
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