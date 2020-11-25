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Сульшер: «Я почувствовал, что команда вышла на матч с правильным настроем»

25 Ноября 2020, 03:00,

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Истанбулом Башакшехиром» (4:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я почувствовал, что команда вышла на матч с правильным настроем. Ещё в первом тайме было видно, что мы хотим играть и нам это нравится. Мы забили несколько очень хороших голов, я доволен.

Пенальти? Рэшфорд хорошо бьет пенальти, Фернандеш тоже уверен в себе. Если Бруно захотел отдать одиннадцатиметровый Маркусу, то почему бы и нет? Марсьяль взял на себя один пенальти против «РБ Лейпцига» - это нормально.

Кавани? Это старый добрый девятый номер, которого у нас давно не было», - цитирует Сульшера BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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