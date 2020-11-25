Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фернандеш рассказал, почему уступил пенальти Рэшфорду

25 Ноября 2020, 02:44,

Instagram

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Истанбулом Башакшехиром» в групповом этапе Лиги чемпионов (4:1).

«Думаю, что мы играли очень хорошо. Мы начали игру с правильным менталитетом. Было важно сыграть так первую половину, чтобы заранее обеспечить себе победу.

Почему я уступил пенальти Рэшфорду? Конечно, каждый игрок хочет забить три гола, но после матча в АПЛ я сказал Рэшфорду, что он может пробить в следующий раз. Я запомнил свое обещание. Рэшфорд является одним из лучших форвардов Англии. Ему важно обрести уверенность. Неважно, кто выполняет пенальти, если команда забивает», - цитирует Фернандеша BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола