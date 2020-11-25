Фернандеш рассказал, почему уступил пенальти Рэшфорду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Истанбулом Башакшехиром» в групповом этапе Лиги чемпионов (4:1).

«Думаю, что мы играли очень хорошо. Мы начали игру с правильным менталитетом. Было важно сыграть так первую половину, чтобы заранее обеспечить себе победу.

Почему я уступил пенальти Рэшфорду? Конечно, каждый игрок хочет забить три гола, но после матча в АПЛ я сказал Рэшфорду, что он может пробить в следующий раз. Я запомнил свое обещание. Рэшфорд является одним из лучших форвардов Англии. Ему важно обрести уверенность. Неважно, кто выполняет пенальти, если команда забивает», - цитирует Фернандеша BT Sport.