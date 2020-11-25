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«МЮ» и «Боруссия» Дортмунд разгромили своих соперников

25 Ноября 2020, 00:56,

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«Манчестер Юнайтед» довольно быстро обеспечил себе запас в три гола в матче Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир». К 19-й минуте Бруну Фернандеш дважды удачно сыграл на подборе мяча, а вскоре пенальти заработал и реализовал Маркус Рэшфорд. После этого «красные дьяволы» успокоились, а соперник в концовке красиво забил со штрафного. Но счет все равно снова стал разгромным после гола Дэниэла Джеймса - 4:1.

Также просто победила дортмундская «Боруссия», которая просто уничтожила «Брюгге». Дубль на счету Эрлинга Холанн, еще один мяч в активе Джедона Санчо - 3:0.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир
(1:0) Фернандеш Бруну 7'    
(2:0) Фернандеш Бруну 19'    
(3:0) Рэшфорд Маркус 35'    
    75' Тюрюдж Дениз (3:1)
(4:1) Джеймс Дэниэл 90'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   60' (Уильямс Брендон (   60') Линделоф Виктор   46' (Туанзебе Аксел (   46'   55') Магуайр Гарри   86' Теллес Алекс Фред Сантос Ван де Бек Донни Рэшфорд Маркус   59' (Гринвуд Мэйсон (   59') Фернандеш Бруну   59' (Джеймс Дэниэл (   59') Марсьяль Антони   82' (Матич Неманья (   82') Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан Фосу-Менса Тимоти Пельистри Факундо Менги Теден Грант Ли Игало Одион Хендерсон Дин
Гюнок Мерт Рафаэль да Сильва Шкртел Мартин   78'   87' (Понк Карлуш (   87') Епуряну Александр Болинголи-Мбомбо Боли   74' (Жулиано де Паула (   74') Озджан Беркай   74' (Калдырым Хассан Али (   74') Вишча Эдин Кавечи Ирфан   46' (Текдемир Махмут (   46'   85') Тюрюдж Дениз   89' Шадли Насер   61' (Гульбрандсен Фредрик (   61') Ба Демба
Запасные: Бабаджан Волкан Каплан Эмре Кыванч Ахмет Каракуш Энес
24 ноября. Стадион "Олд Траффорд".

 

Протокол игры  
Боруссия Д 3:0 Брюгге
(1:0) Холанн Эрлинг 18'    
(2:0) Санчо Джедон 45'    
(3:0) Холанн Эрлинг 60'    
Бюрки Роман Мёнье Тома   73' (Морей Матеу (   73') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль   81' (Пасслак Феликс (   81') Беллингхем Джуд Делани Томас   72' (Джан Эмре (   72') Санчо Джедон Азар Торган Джованни Рейна   81' (Брандт Юлиан (   81') Холанн Эрлинг   82' (Ройс Марко (   82')
Запасные: Пищек Лукаш Мукоко Юссуфа Витсель Аксель Шульц Нико Дрляча Стефан Дауд Махмуд Хитц Mapвин
Миньоле Симон Мата Клинтон Коссуну Одилон Дели Симон Кетеларе Шарль Вормер Руд Ванакен Ханс Баланта Эдер   52' (Ритс Матс (   52'   72') Дьятта Крепен   74' (Шрейверс Сьебе (   74') Ланг Ноа   74' (Окереке Давид (   74') Крменчик Михал   66' (Баджи Юссуф (   66')
Запасные: Фуакала Натан Игнасе ван дер Бремпт Мехеле Брандон Максим Де Кейпер Хорват Этан
24 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Истанбул
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Комментарии (3)
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0
Element-22
25 Ноября 2020, 01:16

Ну без пенки то никак?...
Бруно - монстр. Всё в касание, всё в движении, всё вперёд. Посмотрите на Фрiда...
Когда я перестану лицезреть Марсьяля? В печёнках сидит. Спасибо, что хоть пукбу второй матч кряду не наблюдаю...

0
TAPAHTNHO
25 Ноября 2020, 01:25

Марсиалю даже жёлтую не дают при замене за затяжку времени потому что затяжка времени - это вся его грёбаная игра! Меланхолик сцуко.
Ну, а Фред просто излишне суетлив. Отстань от него))

1
CELTIC FROST
25 Ноября 2020, 01:08

Отлично!

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