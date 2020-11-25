«МЮ» и «Боруссия» Дортмунд разгромили своих соперников

«Манчестер Юнайтед» довольно быстро обеспечил себе запас в три гола в матче Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир». К 19-й минуте Бруну Фернандеш дважды удачно сыграл на подборе мяча, а вскоре пенальти заработал и реализовал Маркус Рэшфорд. После этого «красные дьяволы» успокоились, а соперник в концовке красиво забил со штрафного. Но счет все равно снова стал разгромным после гола Дэниэла Джеймса - 4:1.

Также просто победила дортмундская «Боруссия», которая просто уничтожила «Брюгге». Дубль на счету Эрлинга Холанн, еще один мяч в активе Джедона Санчо - 3:0.