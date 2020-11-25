«МЮ» и «Боруссия» Дортмунд разгромили своих соперников

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25 Ноября 2020, 00:56,
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«Манчестер Юнайтед» довольно быстро обеспечил себе запас в три гола в матче Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир». К 19-й минуте Бруну Фернандеш дважды удачно сыграл на подборе мяча, а вскоре пенальти заработал и реализовал Маркус Рэшфорд. После этого «красные дьяволы» успокоились, а соперник в концовке красиво забил со штрафного. Но счет все равно снова стал разгромным после гола Дэниэла Джеймса - 4:1.
Также просто победила дортмундская «Боруссия», которая просто уничтожила «Брюгге». Дубль на счету Эрлинга Холанн, еще один мяч в активе Джедона Санчо - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Фернандеш Бруну 7'
|(2:0) Фернандеш Бруну 19'
|(3:0) Рэшфорд Маркус 35'
|75' Тюрюдж Дениз (3:1)
|(4:1) Джеймс Дэниэл 90'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон 60' ( Уильямс Брендон ( 60') • Линделоф Виктор 46' ( Туанзебе Аксел ( 46' ) • 55'Магуайр Гарри • 86'Теллес Алекс • Фред Сантос • Ван де Бек Донни • Рэшфорд Маркус 59' ( Гринвуд Мэйсон ( 59') • Фернандеш Бруну 59' ( Джеймс Дэниэл ( 59') • Марсьяль Антони 82' ( Матич Неманья ( 82') • Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан • Фосу-Менса Тимоти • Пельистри Факундо • Менги Теден • Грант Ли • Игало Одион • Хендерсон Дин
Гюнок Мерт • Рафаэль да Сильва • Шкртел Мартин 78' 87' ( Понк Карлуш ( 87') • Епуряну Александр • Болинголи-Мбомбо Боли 74' ( Жулиано де Паула ( 74') • Озджан Беркай 74' ( Калдырым Хассан Али ( 74') • Вишча Эдин • Кавечи Ирфан 46' ( Текдемир Махмут ( 46' ) • 85'Тюрюдж Дениз • 89'Шадли Насер 61' ( Гульбрандсен Фредрик ( 61') • Ба Демба
Запасные: Бабаджан Волкан • Каплан Эмре • Кыванч Ахмет • Каракуш Энес
24 ноября. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры
|Боруссия Д
|3:0
|Брюгге
|(1:0) Холанн Эрлинг 18'
|(2:0) Санчо Джедон 45'
|(3:0) Холанн Эрлинг 60'
Бюрки Роман • Мёнье Тома 73' ( Морей Матеу ( 73') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль 81' ( Пасслак Феликс ( 81') • Беллингхем Джуд • Делани Томас 72' ( Джан Эмре ( 72') • Санчо Джедон • Азар Торган • Джованни Рейна 81' ( Брандт Юлиан ( 81') • Холанн Эрлинг 82' ( Ройс Марко ( 82')
Запасные: Пищек Лукаш • Мукоко Юссуфа • Витсель Аксель • Шульц Нико • Дрляча Стефан • Дауд Махмуд • Хитц Mapвин
Миньоле Симон • Мата Клинтон • Коссуну Одилон • Дели Симон • Кетеларе Шарль • Вормер Руд • Ванакен Ханс • Баланта Эдер 52' ( Ритс Матс ( 52' ) • 72'Дьятта Крепен 74' ( Шрейверс Сьебе ( 74') • Ланг Ноа 74' ( Окереке Давид ( 74') • Крменчик Михал 66' ( Баджи Юссуф ( 66')
Запасные: Фуакала Натан • Игнасе ван дер Бремпт • Мехеле Брандон • Максим Де Кейпер • Хорват Этан
24 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Истанбул
Ну без пенки то никак?...
Бруно - монстр. Всё в касание, всё в движении, всё вперёд. Посмотрите на Фрiда...
Когда я перестану лицезреть Марсьяля? В печёнках сидит. Спасибо, что хоть пукбу второй матч кряду не наблюдаю...
Марсиалю даже жёлтую не дают при замене за затяжку времени потому что затяжка времени - это вся его грёбаная игра! Меланхолик сцуко.
Ну, а Фред просто излишне суетлив. Отстань от него))
Отлично!