Малком – в стартовом составе на матч с «Лацио»

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24 Ноября 2020, 21:55,
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Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет против «Лацио».
Стал известен состав российской команды.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Жирков, Барриос, Ерохин, Малком, Кузяев, Мостовой, Дзюба.
Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Мусаев, Шамкин, Сутормин, Азмун, Дриусси.
Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Перед четвёртым туром «Зенит» с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы F, а «Лацио» с пятью очками расположилось на второй строчке.
В параллельном матче группы F дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Брюгге».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Лацио