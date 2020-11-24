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Малком – в стартовом составе на матч с «Лацио»

24 Ноября 2020, 21:55,

Евро-Футбол.Ру

Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет против «Лацио».

Стал известен состав российской команды.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Жирков, Барриос, Ерохин, Малком, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Мусаев, Шамкин, Сутормин, Азмун, Дриусси.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед четвёртым туром «Зенит» с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы F, а «Лацио» с пятью очками расположилось на второй строчке.

В параллельном матче группы F дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Брюгге».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Лацио
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