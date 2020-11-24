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​Игрока «Брюгге» выгнали из автобуса команды, он не смог сесть на любимое место

24 Ноября 2020, 18:48,

Ольга Сушкова

Необычная история из стана «Брюгге». Главный тренер команды Филипп Клеман заявил, что нападающий Эммануэль Деннис был отстранён от команды по дисциплинарным причинам. По данным издания Het Laatste Nieuws, футболист был недоволен тем, что он не смог сесть на своё любимое место в автобусе с командой. В итоге Денниса выгнали из автобуса.

Эммануэль Деннис не поможет «Брюгге» во вторничном матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Игра стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Брюгге, Эммануэль Деннис
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Комментарии (1)
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Kunicya
24 Ноября 2020, 20:11

Обезьяна....Что с него взять...

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